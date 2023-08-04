Кличко отомстил россиянину, заменив на Олимпиаде брата: 22 года назад украинец стал олимпийским чемпионом в США

Ровно 22 года назад 4 августа 1996 года Владимир Кличко стал первым в истории независимой Украины боксером, выигравшим золотую медаль Олимпийских игр. На турнир в Атланту он попал по лицензии старшего брата, должен был менять категорию и одолеть россиянина, которому проиграл на чемпионате Европы.

Видео дня

На самом деле на Игры в Атланте должен был отправиться Виталий Кличко, который и завоевал олимпийскую лицензию, однако в США он не полетел из-за стероидов, которые нашли в его анализах. Как рассказывал доктор, работавший тогда с Виталием, украинский супертяж принимал их для лечения травмы.

Кличко-старшего беспокоило сокращение объема мышц правого бедра и на чемпионате мира-1995 он обратился за советом к немецкому врачу Фишеру, который обслуживал турнир. Фишер посоветовал боксеру раз в месяц делать инъекции ретаболила. А в украинской команде почему-то не проверили, находится ли вещество в списке запрещенных.

"При взятии проб на допинг на чемпионате мира среди военнослужащих у меня обнаружили составляющую часть запрещенного препарата. Оказалось, что это было последствием неправильного лечения небольшой травмы, которой занимался не спортивный врач. Поскольку все мои просьбы о помиловании оказались без ответа, то на супертяжа для участия в Олимпиаде начал готовиться Владимир", – позже вспоминал Виталий.

Некоторые считали, что Кличко-старшего специально "устранили", так как тот был главным фаворитом на победу в Атланте-1996. Но если у конкурентов украинца и был такой расчет, то план провалился. Потому что вместо Виталия в США полетел Владимир и никому не оставил шансов. Как позже это случалось и в профессиональном боксе, брат отомстил за брата. Или в данном случае, скорее, подстраховал.

Правда, по словам Виталия, Кличко-младшему пришлось непросто из-за стремительной смены категории: "Для него было довольно сложно переходить из тяжелого веса в супертяжелый, а затем, уже на Олимпиаде, не только поддерживать форму, но и побеждать. И только благодаря целеустремленности и силе духа Владимир смог сначала победить в первом поединке, а затем и в финале".

27 июля 1996 года Владимир Кличко дебютировал на Олимпиаде в Атланте боем против местного боксера Лоуренса Клэй-Бея. В поединке с хозяином ринга всегда есть риск уступить близким решением судей. К тому же Кличко даже побывал в нокдауне в 3-м раунде, однако в остальном он сильно превосходил своего оппонента и судьи отдали украинцу заслуженную победу.

"Олимпийски турнир – очень продолжительная и трудная дистанция, и главное было в первую очередь не сломаться психологически. Многие именитые и перспективные боксеры не смогли этого сделать, поэтому и вылетали уже в первом же круге. Поэтому вам понадобиться огромное самообладание и самоконтроль", – отмечал позже Виталий.

Но как бы тяжело не было Владимиру, он добавлял от боя к бою. После нервного старта свой второй бой в Атланте 31 июля 1996 года украинец выиграл досрочно у представителя Швеции Аттилы Левина.

Кличко-младший с первых секунд начал разбивать Левина своей фирменной двойкой, и после очередной точной комбинации рефери сначала открыл счет для обескураженного шведа, который уже истекал кровью, а затем и вовсе остановил бой, зафиксировал победу Владимира техническим нокаутом в первом раунде.

2 августа в полуфинале Олимпиады Кличко-младший встретился с принципиальным соперником – россиянином Алексеем Лезиным, которому до этого уступил в финале чемпионата Европы-1995. Обыгрывал представитель РФ и старшего брата Виталия, так что схватка была очень интригующей. Однако в этот раз прошла по сценарию Кличко.

Украинец доминировал в ринге и выиграл решением большинства судей. Только один боковой каким-то образом углядел преимущество Лезина, но его голос уже ничего не решал, поскольку остальные четыре отдали победу Кличко со счетом 4:1.

4 августа в финале Олимпийских игр-1996 Владимир встречался с представителем маленького островного государства Тонга Паэа Вольфграммом. На родине Паэа стал национальным героем едва только вышел в полуфинал турнира и обеспечил себе бронзовую медаль, ведь ни до, ни после него олимпийских наград у команды острова не было.

А в Атланте невысокий для супертяжа, 185-сантиметровый, Вольфграмм смог перебоксировать белоруса Серия Ляховича (10:9) и одного из главных фаворитов кубинца Алексиса Рубалькаба (17:12). А затем на морально-волевых вырвал путевку в финал в равном противостоянии с нигерийцем Дунканом Докивари – 7:6. Но Паэа это стоило сломанного носа и травмированной руки.

Вольфграмм был решительно настроен навязать борьбу и 20-летнему Кличко. После двух раундов преимущество украинца было минимальным – 2:1. Однако заключительный отрезок Владимир провел по-чемпионски и выиграл со счетом 7:3.

"Я был готов к тому, чтобы разорваться на 2000 частей, если бы это было необходимо, чтобы добиться успеха. Я даже не представляю, что произошло, если бы выиграл золотую медаль. Может, сначала я, а потом мой тренер умерли от счастья. А потом король отдал бы мне половину Тонги", – шутил после Олимпиады Паэа.

"Воспоминания, как они есть. Атланта, 1996. Я был молодым спортсменом, стремившимся к моей тогдашней величайшей цели – золотой медали. Успех дался нелегко. Мне приходилось терпеть трудности, чтобы этого достичь. И в этом я опирался на мой главный актив, помимо таланта, – на силу воли", – признавался Владимир.

Интересно, что Кличко-младший стал первым представителем европеоидной расы, завоевавшим золотую медаль в супертяжелом весе на олимпийском турнире. И сразу же после "золота" Атланты Владимир перешел в профессиональный бокс, где также сумел стать чемпионом мира и блистал 21 год.

Кстати, Владимир Кличко и Вольфграмм в 2000 году встречались уже в профи, но через четыре года после Игр борьбы с героем Тонги уже не получилось. Стремительно прогрессировавший Владимир победил нокаутом уже в первом раунде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Усик устроил кошмарную ночь россиянам, уничтожив их любимца и став абсолютным чемпионом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!