'Нужно потерпеть': Джошуа рассказал, какого итога ждет от боя Усика и Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) выразил уверенность, что подерется с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) после боя Цыганского короля с Александром Усиком (21-0, 14 КО). При этом уроженец Уотфорда твердо намерен себе вернуть пояса, намекнув на победу своего соотечественника.

Такое мнение Джошуа выразил в интервью The Jonathan Ross Show, пишет издание The Independent. По словам Джошуа, он хочет вернуться в ринг в сентябре, но соперник пока не определился. При этом есть вероятность, что Энтони выйдет в ринг против хорвата Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) за титул Международной федерации бокса (IBF).

"Все говорят, что нужно потерпеть, потому что нас ждет бой Усика и Фьюри за все пояса дивизиона. После того, как они решат свои вопросы, надеюсь, я смогу ворваться и получить возможность подраться за титул чемпиона. Фьюри – один из моих соперников. Это тот человек, с которым я хочу когда-нибудь устроить соперничество. И когда этот бой случится, я буду использовать в качестве топливо все то, что он обо мне говорил", – сказал Джошуа.

Отметим, что поединок Усика и Фьюри запланирован на 18 мая. При этом в контракте на поединок прописан обязательный реванш, за отказ от которого боксеров ждет многомиллионный штраф. В то же время промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил намерение сорвать второе противостояние украинца и британца. На это же намекнул и представитель Тайсона легендарный Боб Арум.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая.

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