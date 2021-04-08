Новости спорта 7 апреля: американский боксер неуважительно высказался об Усике
Американец Майк Хантер пренебрежительно высказался об Александре Усике, а в Лиге чемпионов прошли еще два четвертьфинальных матча.
Кроме того, британец Тайсон Фьюри поразил своей формой перед боем с Энтони Джошуа.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 7 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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