Новости спорта 7 апреля: американский боксер неуважительно высказался об Усике

Американец Майк Хантер пренебрежительно высказался об Александре Усике, а в Лиге чемпионов прошли еще два четвертьфинальных матча.

Кроме того, британец Тайсон Фьюри поразил своей формой перед боем с Энтони Джошуа.

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