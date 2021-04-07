Все, что известно о предстоящем бое Джошуа – Фьюри, показали в одной картинке. Фотофакт

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сразится с соотечественником Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBF.

Британское издание The Sun собрало в одной инфографике всю информацию, которая известна на данный момент. OBOZREVATEL предлагает своим читателям перевод этой картинки.

Гонорар за первый бой: 50%-50%, за второй 60%-40%

Саудовская Аравия опережает конкурентов из Среднего Востока, Азии, США и Европы в борьбе за проведение боя.

У Matchroom и Top Rank есть 30 дней на согласование.

Фьюри отказался драться в Великобритании. Мечте провести реванш на "Уэмбли" конец.

Хирн прогнозирует, что первый бой соберет 2,2 млн PPV в Великобритании.

Со стоимостью минимум 29,95 фунтов первый бой соберет не меньше 200 млн фунтов.

Второй бой соберет около 300 млн фунтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.