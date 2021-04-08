Новини спорту 7 квітня: американський боксер зневажливо висловився про Усика

Американець Майк Хантер зневажливо висловився про Олександра Усика, а в Лізі чемпіонів пройшли ще два чвертьфінальні матчі.

Крім того, британець Тайсон Ф'юрі вразив своєю формою перед боєм з Ентоні Джошуа.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 7 квітня. Наші читачі вважають найбільш найцікавішими такі матеріали:

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