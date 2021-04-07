Новости спорта 6 апреля: украинский каратист объяснил, почему не воспринимает Усика и Ломаченко

В футбольной Лиге чемпионов состоялись первые четвертьфиналы, а украинский каратист Станислав Горуна рассказал, в чем ошибка Александра Усика и Василия Ломаченко.

Кроме того, британец Энтони Джошуа поразил формой накануне боя с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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