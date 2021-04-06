Понял, откуда у Усика и Ломаченко риторика о братских народах, – украинский чемпион Горуна

Шестикратный чемпион Украины по каратэ и призер чемпионатов Европы и мира Станислав Горуна заявил, что следит за постами боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в социальных сетях.

По словам нашего соотечественника, Усик и Ломаченко в свободное время впитывают в себя то, что им говорят священники РПЦ в Украине (УПЦ МП).

"Есть вещи, которые они публикуют через свои соцсети. Я это смотрю и оцениваю. Они заявляют, что сами ведут свои аккаунты. Как можно адекватно воспринимать человека, который говорит, что от коронавируса нужно на двери нарисовать крестик оливковым маслом. И он за это просит прощения. И говорит, что не проверил информацию... Что там проверять? Они снялись в том фильме. Я посмотрел и понял, как у них проходит часть времени вне спорта и что на них влияет, откуда у них такая риторика – о братских народах, Всевышнего… У них конкретная риторика от батюшек Московского патриархата", – поделился своим мнением Горуна.

Он считает, что Усик и Ломаченко попали под влияние и сами не понимают, что происходит.

"Люди конкретно попали под влияние определенной структуры под поводом религии, любви к людям. Они не понимают, что происходит. Они не могут проецировать свои отношения с отдельными российскими спортсменами на отношения между странами. Если идет война, то идет война. О каких братских народах можно говорить... Мы разные народы. Мы – один народ, они – другой", – подытожил украинский чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горуна признался, что испытывает отвращение к Усику и Ломаченко.