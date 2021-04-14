Новости спорта 13 апреля: Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джойс, определились первые полуфиналисты ЛЧ
Британский боксер Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Александра Усика и Джо Джойса, а в России победителей детского турнира наградили сушками.
Кроме того, легендарная фигуристка Оксана Баюл рассказала о подлости и воровстве россиян.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 13 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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