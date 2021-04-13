Оксана Баюл намекнула на воровство россиян

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл намекнула, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе незаконно использует название "Чемпионы на льду" для своего шоу.

Гастрольное шоу фигуристов с таким же названием (Champions on Ice) существует в США и первый тур был организован после 1969 года.

"Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие "Чемпионы на льду" и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были самые разные фигуристы со всего мира", – написала Баюл в Instagram.

"Чемпион на льду – всегда чемпион в наших сердцах", – написала в ответ трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Богинская.

"Пускай будет по-твоему. Только зарегистрированные марки использовать без компенсации не надо", – ответила ей Баюл, намекнув на воровство названия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.