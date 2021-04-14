Новини спорту 13 квітня: Ф'юрі дав прогноз на бій Усик – Джойс, визначилися перші півфіналісти ЛЧ

Британський боксер Тайсон Ф'юрі дав прогноз на бій Олександра Усика та Джо Джойса, а в Росії переможців дитячого турніру нагородили сушками.

Крім того, легендарна фігуристка Оксана Баюл розповіла про підлість та крадіжки росіян.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 13 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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