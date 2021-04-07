Никто не будет уважать Усика в супертяжах, – экс-соперник украинца

Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 КО) Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) заявил, что у украинца не получится сделать себе имя в супертяжелом весе.

В интервью изданию SkySports он поделился мнением, что конкуренты нашего соотечественника по дивизиону не воспринимают его как настоящего супертяжа. Также американец считает, что стиль Александра не подойдет болельщикам хэвивейта, поскольку они привыкли к нокаутам и нокдаунам.

"Усик является полноценным супертяжеловесом. Он выше меня. Но я считаю, что ему будет крайне непросто получать бои в этом дивизионе. Другие боксеры этого веса не считают Александра супертяжем. Другая проблема, с которой столкнется украинец, состоит в том, что фанаты этого дивизиона хотят видеть нокауты и нокдауны. Он не умеет ни того, ни другого. Усик работает очень чисто, постоянно пытается защитить себя, поэтому я не верю, что у Александра что-то получится. Украинец может лишь получить бой в качестве обязательного претендента или против соперника, которого он легко перебоксирует. Но никто по-настоящему не будет уважать его в супертяжах", – высказался Хантер.

Отметим, что наш соотечественник победил американского боксера единогласным решением судей в 2017 году.

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