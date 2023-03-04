Знаменитого российского боксера заставили заклеить флаг РФ перед чемпионским боем. Видео

Знаменитый российский супертяжеловес Мурат Гассиев (30-1, 23 КО) был вынужден избавиться от наклейки с изображением флага Российской Федерации. Организаторы боя в Ереване заставили команду Гассиева заклеить на плече боксера нашивку с триколором.

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На другом плече был флаг Осетии, откуда родом боксер. Его тоже вынудили прикрыть.

По информации Telegram-канала "Ушатайка", это было сделано после требований Европейский боксерский союз (EBU), который якобы поставил ультиматум армянской стороне, запретив использование на турнире российской символики.

"Если бы они ослушались, то дело могло бы дойти до лишения лицензии", – пишут российские СМИ.

Напомним, что в столице Армении 29-летний россиянин добыл скоростную победу над 39-летнем экс-футболистом из США Майком Балогуном (20-1, 16 КО). Поединок за титул титул WBA Intercontinental завершился во втором раунде нокаутом от 29-летнего Гассиева.

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