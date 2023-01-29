Российский боксер выступающий под флагом Канады Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) победил британца Энтони Ярда (23-3, 22 КО) и защитил свои чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Бой на легендарном стадионе "Уэмбли" завершился досрочно.

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31-летний лондонец активно начал поединок, просто разбивая соперника. Ярд атаковал сериями, создавая огромные трудности российскому канадцу. Бетербиев никак не мог найти свой ритм, очень много пропуская ударов в голову в дебюте встречи.

В 5-м раунде чемпион был близок к нокдауну, но смог выстоять. Развязка наступила в 8-м раунде. Ярд пропустил левый боковой, смог прийти в себя, но уже в следующее мгновение угол британца отказался от продолжения поединка. Победа техническим нокаутом.

На момент остановки боя Бетербиев проигрывал по карточкам раздельным решением судей. 68-65, 67-66 в пользу Ярда. Третий судья поставил 67-66 в пользу россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте украинец Артур Далакян защитил чемпионский пояс WBA в найлегчайшем весе.

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