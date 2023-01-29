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Непобедимый российский боксер проигрывал чемпионский бой, но смог спастись нокаутом. Видео

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
1,7 т.
Бетербиев Ярд

Российский боксер выступающий под флагом Канады Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) победил британца Энтони Ярда (23-3, 22 КО) и защитил свои чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Бой на легендарном стадионе "Уэмбли" завершился досрочно.

Видео дня

31-летний лондонец активно начал поединок, просто разбивая соперника. Ярд атаковал сериями, создавая огромные трудности российскому канадцу. Бетербиев никак не мог найти свой ритм, очень много пропуская ударов в голову в дебюте встречи.

Непобедимый российский боксер проигрывал чемпионский бой, но смог спастись нокаутом. Видео

В 5-м раунде чемпион был близок к нокдауну, но смог выстоять. Развязка наступила в 8-м раунде. Ярд пропустил левый боковой, смог прийти в себя, но уже в следующее мгновение угол британца отказался от продолжения поединка. Победа техническим нокаутом.

Непобедимый российский боксер проигрывал чемпионский бой, но смог спастись нокаутом. Видео

На момент остановки боя Бетербиев проигрывал по карточкам раздельным решением судей. 68-65, 67-66 в пользу Ярда. Третий судья поставил 67-66 в пользу россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте украинец Артур Далакян защитил чемпионский пояс WBA в найлегчайшем весе.

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