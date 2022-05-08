Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом, забив соперника в ринге. Видео

Украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (2-0, 2 КО) победно продолжил свою профессиональную карьеру. В немецком Кельне 29-летний уроженец Зугдиди не оставил шансов Майклу Бассетту (2-5, 2 КО) из Великобритании, выиграв техническим нокаутом.

С первых минут Рогава занял центр ринга, неспешно поддавливая оппонента, стараясь прижать того к канатам.

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Бассетт сперва пытался отвечать ударами на удары, но это продолжалось лишь первый раунд.

Начиная со 2-й трехминутки, поединок стал напоминать одностороннее избиение. На последних секундах раунда 31-летний англичанин чудом не упал в нокдаун, с трудом сохранив вертикальное положение.

На 3-й раунд Бассетт выходить отказался.

Body work gets it done as Tsotne Rogava finishes Basset at the end of RD2! #Probellum pic.twitter.com/FcXJJoXqmP — Probellum (@probellum) May 7, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же вечере бокса в Кёльне знаменитый украинский боксер Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) эффектно победил мексиканца Рубена Тостадо Гарсию (25-10, 8 КО).

Напомним, что свою профессиональную карьеру Рогава начал 11 апреля 2021 года.

В главном событии на вечере бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotion, которая основана непобедимым украинским боксером Александром Усиком, Цотне разобрался с хорватом Петером Мрвалжем (9-15, 5 КО).