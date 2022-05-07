Знаменитый украинский боксер добыл эффектную победу нокаутом. Видео

Знаменитый украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) эффектно победил мексиканца Рубена Тостадо Гарсию (25-10, 8 КО). Поединок в немецком Кельне завершился досрочно.

30-летний уроженец Одесчины уверенно начал бой и уже в дебюте второго раунда отправил оппонента в нокдаун.

28-летний Гарсия смог найти в себе силы продолжить бой, но ничего противопоставить украинцу в ринге так и не смог.

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За 50 секунд до конца 2-й трехминутки Хегай уверенным апперкотом отправил мексиканца на канвас второй раз, после чего рефери остановил встречу.

Напомним, что в январе 2020-го Хегай потерпел поражение в поединке за звание чемпиона мира по версии IBO и статус обязательного претендента WBO.