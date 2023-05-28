Непобедимый украинский боксер назвал ключевую ошибку Ломаченко в бою с Хэйни

Известный украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО), комментируя бой между Василием Ломаченко и Девином Хэйни, считает, что команда Васи сделала несколько ошибок. При этом самой странной, Шелестюк считает сдачу последнего раунда, в котором Ломаченко не смог тотально доминировать и хотя бы попытаться отправить Хэйни в нокдаун.

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Тарас у себя на Youtube-канале по пунктам разложил все составляющие поражения Ломаченко.

Вася сделал недостаточно, чтобы отобрать звание абсолютного чемпиона мира и воплотить свою мечту в реальность. Дэвин Хэйни провел сильнейший поединок. Непонятно, почему Ломаченко и его команда снова отдали 12-й раунд - можно сказать решающий раунд - потому что бой был очень ровным. Девин Хэйни – молодой боксер, который еще много лет будет приносить деньги тем, кто будет причастен к его поединкам. Это не ограбление, как это выставляет команда Ломаченко и сам Вася. Бой был очень ровный и 115-113 в пользу Хэйни тоже нормальный результат. Ломаченко, для того, чтобы победить, Ломаченко нужно было доминировать в этом поединке.

Шелестюк вспомнил, что еще после десятого раунда написал в соцсетях свой прогноз.

"Я написал тогда, что если Лома не отправит Хэйни в нокдаун, то ему победу по очкам не отдадут. Так и получилось", – подытожил боксер.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

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