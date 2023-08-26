Непобедимый британский супертяж сказал, чем точно закончится бой Усик – Дюбуа

Британский супертяжеловес Фрейзер Кларк (7-0, 5 КО) верит в победу обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) над соотечественником Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). В тоже время непобедимый британец считает, что Дюбуа способен нокаутировать любого, если сможет донести свой удар.

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Кларк предполагает, что поединок Усик – Дюбуа завершится техническим нокаутом в поздних раундах.

"Я считаю Усика явным фаворитом. Посмотрите, что он сделал в своей карьере, кого он побил, как он боксирует и насколько он хорош. Я его самый большой поклонник. Я бы сказал, что Усик победит остановкой в конце боя после кучи ударов", - сказал Кларк в интервью BBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Дюбуа проведут бой в субботу 26 августа на стадионе "Тарчински Арена. Уже стало известно, где и как можно будет посмотреть эту битву в Украине.

Также стало известное точное время начало встречи.

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