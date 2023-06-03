Непобедимый боксер, с которым хотел драться Ломаченко, отправлен в тюрьму

Американский легковес Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) проведет остаток домашнего ареста в тюрьме, сообщает thebaltimorebanner.com. 6 мая 28-летний боксера приговорили к 90 дням домашнего ареста, трем годам испытательного срока и 200 часам общественных работ за аварию, которую тот устроил в Балтиморе несколько лет назад.

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Окружной судья Хэнди принял решение изменить меру пресечения для Дэвиса после того, как тот решил провести остаток домашнего ареста в пентхаусе своего отеля Four Seasons, купленного за 3,4 миллиона долларов в Южном Балтиморе.

Согласно приговору Дэвис должен был весь срок находится в доме своего давнего тренера и инструктора Кэлвина Форда в Балтиморе.

"Я не хотела, чтобы он был во Флориде, потому что это не праздник", — сказала судья, добавив, что не собирается позволять Дэвису "сидеть у бассейна или тусовался в спа-центре. Он отбывал срок. И я была достаточно тактична, чтобы позволить ему сделать это под домашним арестом".

Адвокат аргументировал поступок Дэвиса тем, что он не может жить с отцом, поскольку в его доме только одна спальня и нет места для охраны.

28-летний Дэвис 16 февраля признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с этой аварией. В ноябре 2020 года спортсмен проехал на красный свет на своем Lamborghini Uris и врезался в автомобиль Toyota, который двигался по перекрестку. В результате столкновения четверо пассажиров получили повреждения.

Ранее украинец Василий Ломаченко заявил, что хотел бы подраться с Джервонтой, если не сможет добиться реванша с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля Дэвис победил соотечественника Райана Гарсию (23-1, 19 KO). Бой на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился досрочно.

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