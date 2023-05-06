Непобедимый боксер, с которым хотел драться Ломаченко, приговорен к тюремному сроку

Американский легковес Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) приговорен к 90 дням домашнего ареста, трем годам испытательного срока и 200 часам общественных работ, сообщает BoxingScene. Несколько лет назад боксер устроил аварию в Балтиморе.

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Дэвис будет отбывать наказание в балтиморском доме Келвина Форда, его отца и тренера. Общественные работы он будет выполнять в Балтиморе, который является родным гордом Джервонты.

Окружной судья Балтимора во время заседания упрекнул Дэвиса, что тот даже не извинился перед водителем, в которого врезался.

"Три слова: "Мне очень жаль". Но он не нашел в себе сил сделать это... Он не выказал абсолютно никакого раскаяния", – сказал судья.

28-летний Дэвис 16 февраля признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с этой аварией. В ноябре 2020 года спортсмен проехал на красный свет на своем Lamborghini Uris и врезался в автомобиль Toyota, который двигался по перекрестку. В результате столкновения четверо пассажиров получили повреждения.

Дэвис признал себя виновным в том, что оставил место происшествия, не сообщил владельцу о повреждении имущества, управлял автомобилем без прав и не остановился на красный свет.

Ранее украинец Василий Ломаченко заявил, что хотел бы подраться с Джервонтой, если не сможет добиться реванша с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля Дэвис победил соотечественника Райана Гарсию (23-1, 19 KO). Бой на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился досрочно.

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