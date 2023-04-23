Непобедимый боксер, гнобивший Ломаченко, был нокаутирован в чемпионском бою. Видео

Американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) потерпел первое поражение в карьере. Бой на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе против соотечественника Джервонту Дэвиса (29-0, 27 KO) завершился досрочно.

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После неспешного первого раунда, бойцы взвинтили темп. Гарсия попытался работать агрессивно, делая акцент на быстрые комбинации. В ответ Дэвис удачно провел оверхэнд, отправив оппонента в нокдаун.

Джервонта заметно пристрелялся и раз за разом пробивал защиту соперника, не оставляя тому никаких шансов. Дэвис грамотно работал джебом, разбив нос Райану и несколько раз неплохо пробив по корпусу.

В ответ Райан Гарсия попытался увеличить агрессию. Он атаковал правым хуком, попробовал донести несколько размашистых выпадов, но в ответ пропустил, казалось, незаметный удар по корпусу. Райан сделал несколько шагов назад, но внезапно взял колено и так и не смог подняться.

Ранее отец и тренер Райана Гарсии заявил, что не верит в успех 35-летнего Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

Сам Гарсия в одном з интервью загнобил Ломаченко, признавшись что абсолютно не верит в его успех в бою с Хэйни.

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