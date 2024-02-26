'Ненавижу': тренер фаната Кадырова закатил истерику из-за чемпионского боя украинского боксера

Тренер российского чемпиона полутяжелого веса Артура Бетрбиева (20-0, 20 КО) Джон Скалли возмутился организацией боя Александром Гвоздиком (20-1, 16 КО) и американцем Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО). На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет представитель РФ.

В интервью Boxing Scene Скалли назвал безумием проведение такого поединка, информирует порталу Чемпионат.com. Наставник россиянина, который сейчас позорно скрывается под флагом Канады и восхваляет главу Чечни Рамзана Кадырова, отказался признавать право победителя боя Гвоздик – Бенавидес называть себя чемпионом WBC.

"Утверждение одного из этих парней в качестве временного чемпиона – это безумие. Я ненавижу этот момент в боксе. Думаю, многие это не понимают, но временный чемпион вообще не нужен. Настоящий чемпион активен и готов драться в любое время. В этом нет необходимости. Один из этих парней впоследствии сможет назвать себя чемпионом WBC – это сумасшествие. Я отказываюсь их признавать. Они не войдут в историю как чемпионы в полутяжёлом весе, если не сразятся с Артуром и не побьют его", – сказал Скаалли.

Отметим, что бой нашего соотечественника и Беневидеса, для которого это будет первым выходом на ринг в полутяжелой весовой категории, планируется провести в июне. Гвоздик потерпел единственное поражение в карьере именно от Бетербиева.

Как сообщал OBOZ.UA, россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос об обиде на украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) и назвал нашего соотечественника трусом.

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