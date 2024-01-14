Непобедимый полутяж победил нокаутом в чемпионском бою и завопил 'Чечня – сила, Рамзан – чемпион'. Видео

Российский чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0, 20 КО), выступающий под флагом Канады, победил обязательного претендента по версии WBC британца Каллума Смита (29-2, 21 КО). Поединок в Квебеке завершился досрочно.

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38-летний уроженец Хасавьюрта с первых минут захватил инициативу, полностью переиграв оппонента в битве джебов. Уже в стартовом раунде Бетербиев зажал Смита у канатов, работая по корпусу. Каллум пытался как-то огрызаться, но никаких результатов это не приносило.

В середине боя Смит устроил силовой размен с российским канадцем, который стоил ему гематом на лице.

Развязка наступила в 7-й трехминутке. 33-летний ливерпулец пошел вперед, но пропустив правый контрхук. Бетербиев, воспользовавшись тем, что соперник потрясен, бросился его добивать, дважды отправив в нокдаун. После второго падения на канвасе появился тренер Смита, остановив избиение.

Во время флеш-интервью в ринге Бетербиев стал скандировать пророссийские лозунги: "Нохчийчоь (Чечня - прим.) – сила, Ахмат – сила, Рамзан – чемпион".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023-го Артур Бетербиев оскорбил украинца Усика за слова об агрессорах. Тогда российский канадец назвал Александра "боксером, который много пропускает в голову".

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