Названа подсказка Анатолия Ломаченко Усику, которая изменила ход боя с Джошуа

Известный американский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью местному изданию talksport.com признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO). По информации Уоррена, отец Василия Ломаченко подсказал крымчанину не стараться завершить бой против британца досрочно.

По мнению Уоррена, если б гонг в поединке Усика и Джошуа прозвучал чуть позже, то Энтони все равно был бы нокаутирован.

"Я слышал, что Анатолий Ломаченко, кстати, отличный тренер, посоветовал Усику не добивать его, а просто боксировать. Если это правда, что он не пытался нокаутировать, то это должно волновать Эй-Джея, потому что он еле выстоял, а кто-то собирался вообще выбросить полотенце. Если бы поединок длился еще 20 секунд, его бы остановили после нокаута ЭйДжея. Он должен был сделать то, что сделал Деонтей Уайлдер: отбросить осторожность и получить удовольствие", – заявил промоутер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между Усиком и Джошуа состоялся 25 сентября и завершился победой украинца по очкам.

10 октября промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO Александр Красюк заявил, что британец Энтони Джошуа активировал опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.