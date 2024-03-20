'Настоящий убийца. Плохой человек': Фьюри категорично высказался о бое с Усиком, отфутболив Джошуа

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) назвал абсолютным убийцей Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, напомнил о двух победах украинца над Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и назвал поединок против нашего соотечественника главным боем года.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. Британский боксер подчеркнул, что он не может заглядывать за спину Усику и строить планы относительно возможного боя с Джошуа, подтвердив, что его ждут два противостояния с украинским чемпионом.

"Я и Усик – это самый большой бой столетия. Нет более крупного поединка. Потому что мы оба непобежденные. После того, как я побью Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира, я с ним встречусь снова. И я понимаю, что один из поясов будет снят с кона. Усик – настоящий убийца. Он плохой человек Усик. Давайте не будем забывать, что он дважды побил Джошуа. Он его спустил по лестнице. Так как же я могу недооценивать Усика?" – сказал Фьюри.

Ранее Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая. В свою очередь, Тайсон пообещал легко победить украинца. WBC заявили о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британец откровенно рассказал о своей травме.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить. В свою очередь сам Тайсон пообещал легко побить Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

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