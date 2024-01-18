'Наша страна ведет борьбу': Усик обратился к украинцам и потроллил хейтеров

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) накануне отметил 37-й день рождения. Украинский боксер по этому случаю обратился к соотечественникам и защитникам наше страны, которые продолжают противостоять российской агрессии.

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Соответствующий пост Усик оставил на своей странице в социальной сети Instagram. Обладатель трех чемпионских поясов поблагодарил преданных фанатов за поддержку, напомнил о том, что Украина ведет борьбу за свои независимость и свободу, а также потроллил своих хейтеров.

"Длинный путь позади, важнейшие сражения впереди. Наша страна ведет собственную борьбу, поэтому я хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину. Я благодарю всех, кто в меня верит и помогает: любимой жене, маме, детям, команде и друзьям. Еще благодарю тех, кто в меня не верит: вы делаете меня только сильнее на моем пути. Слава Богу всего и Слава Украине!" – подчеркнул боксер.

Накануне OBOZ.UA рассказывал об истории Усика, который мог умереть будучи ребенком, а теперь 17 февраля его ждет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Накануне был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны боксеры, которые помогают Александру Усику готовиться к поединку против Тайсона Фьюри.

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