Крымский хулиган, который боролся за жизнь, вырос в украинского чемпиона: история именинника Усика

17 января украинский мультичемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) празднует свое 37-летие. За последние два года крымчанин провел два тяжелейших боя в карьере против Энтони Джошуа и стал лицом страдающей от войны Украины в мире. А через месяц в поединке с британским чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) он может войти в историю, как первый обладатель четырех основных поясов в супертяжелом весе.

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В день рождения чемпиона OBOZ.UA вспомнил главные моменты в жизни и карьере Усика, которая могла бы лечь в основу голливудского блокбастера – маленький хулиган из небогатой семьи, который сильно болел в детстве, вырос в абсолютного чемпиона мира с миллионными гонорарами.

МОГ НЕ ВЫЖИТЬ. Усик не скрывает, что в детстве с ним трудно было совладать. Маленький хулиган из Симферополя воровал яблоки и семечки у бабушек. Кидался банками и чуть ли не каждый день дрался в школе где-то до шестого-седьмого класса. Но отец следил, чтобы он успевал и учиться.

Из-за финансовых проблем Усик с родителями переехал на родину мамы Надежды Петровны в Черниговскую область, где мальчик помогал ей по хозяйству, даже доил коров. Родственники будущего чемпиона держали лошадей, и Александр помогал за ними ухаживать.

Однако во втором классе Усик сильно заболел: "У меня была двусторонняя пневмония – страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел около года и почти все это время лежал в больнице – два месяца там, две недели дома. Бабушка водила меня в церковь, мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне нравился запах ладана, разглядывал иконы".

Так боксер пришел не только к Богу, но и в спорт. В одном из своих интервью мама боксера, Надежда Петровна, вспомнила слова лечащего врача маленького Саши: "Он осмотрел сына и сказал: "Сынок, от смерти тебя спасет только спорт!" И Саша, осознавая свое удручающее положение, уже в детстве сделал невероятные усилия и привил себе мысль о том, что он посвятит себя спорту".

Усик начал приседать, отжиматься, бегать, плавать, закаляться. Из спортивных секций в селе был только футбол, вот Усик и начал играть.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ФУТБОЛИСТ. После возвращения в Симферополь Александр по совету врачей продолжал заниматься спортом – футболом в академии "Таврии". Сейчас Усик утверждает, что ушел из команды из-за отсутствия денег, но ранее в СМИ гуляла информация про конфликт с другим футболистом, который перерос в драку.

В итоге уже почти в 15 лет по совету отца Усик занялся боксом. Хотя первый тренер Александра Сергей Лапин поначалу не хотел его брать из-за возраста и болезненности.

"Он для бокса уже "старый" был. Особых физических данных я у него не заметил. Да и болезненный – астма, грудная клетка не развита. Но его привел мой старший сын Сережа. Поэтому не стал ему отказывать. Вот, говорю, иди с ним и работай. Сергей его бил, бил, бил... Думал, не придет больше после таких пропущенных ударов. А Саша пришел! Настырный!" – вспоминал Лапин.

И хоть поначалу на тренировках Усик получал по полной, остался в зале и быстро достигал прогресса. Оказалось, что парень от природы чувствует дистанцию – на подсознании, на рефлексе. Более опытные соперники не могли в него попасть, в нужный момент он умудрялся уклоняться, нагибаться, подпрыгнуть.

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОПАК. Карьера Александра в боксе получилась очень стремительной. И в 2008 году Усик завоевал право выступить на Олимпиаде в Пекине. На Играх в Китае крымчанин остался без медали, но о парне заговорили многие. Тогда же он сдружился с Василием Ломаченко, а его отец, Анатолий Николаевич, взял Усика под свое крыло и помог выйти на новый уровень в боксе.

В итоге в 2011-м Усик стал чемпионом мира среди любителей, а год спустя подтвердил свой класс и выиграл Олимпийские игры в Лондоне в весе до 91 кг, а затем исполнил свой знаменитый гопак, который сделал его любимцем публики не только в Украине.

Однако олимпийская победа была омрачена смертью отца, который так и не увидел золотую медаль. Но всегда знал, что это по силам его сыну.

"Когда я приехал, то он уже лежал в деревянной коробке. Я просто достал ее из сумки и приложил к его руке. Вот так его рукой мертвой подержал и вышел из комнаты. Когда мы возвращались из Лондона, ну там 3 дня – и я собирался ехать к нему. И мы были в одном из городов Украины. Я ждал машину. Я крутую тачку хотел привезти, чтобы он увидел, какая у меня машина. И мне мама позвонила в 3 ночи и сказала", – рассказывал Усик TNT Sports Boxing.

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ДАЕТ ОПОРУ. Старшая сестра боксера Виктория вспоминала, что с детства Саша был очень артистичным, ему все говорили, мол, "театральный по тебе плачет, такой талант пропадает". А высидеть в школе на уроках для него было целой проблемой. Но именно во время учебы в школе Усик и нашел и свою будущую жену Екатерину.

"Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой по имени Екатерина. Я мечтал, что это будет моя жена, и у нас будет много детей. Так и вышло. Но было время, когда я ее чуть не потерял. Возможно, это было из-за моего тщеславия, но я изменил свое отношение к жизни", – признавался Александр.

"Я сказал, что с этой девушкой проживу всю жизнь, и у нас будет много детей, а потом много внуков. Но девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь", – сказал Усик в эфире ютуб-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

25 сентября 2009 года пара сыграла свадьбу в Крыму, а когда боксеру было 22 Екатерина подарила ему дочь Елизавету. Кроме того, супруги воспитывают 11-летнего Кирилла и 9-летнего Михаила и ждут уже четвертого ребенка.

Как признавался Усик, именно из-за жены он в свое время не переехал в США: "У меня уже практически был контракт с американской компанией. Одна из причин отказа – я знал, что могу потерять семью. Это нежелание Екатерины ехать в Америку", – рассказал боксер.

"Да, я не против. Но, возможно, подумаем. Возможно, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то это минимум на полгода, семь месяцев. Я реально понял, что если уеду на полгода, то может сложиться так, что я приеду совсем чужим человеком для нее, а она – для меня", – признавал боксер.

ИЗ "АТАМАНА" В ПРОФЕССИОНАЛЫ. Вот так вот в чем-то благодаря своей жене после триумфа на Олимпиаде в Лондоне Александр остался дома и сначала вместе с Ломаченко стал звездой команды WSB "Украинские атаманы", а затем в 2013 году подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2 и начал свой стремительный взлет в профессионалах, радуя зрителей не только яркими победами, но и эффектными выходами.

А 17 сентября 2016-года, всего в 10 бою на профессиональном ринге, Александр стал чемпионом мира по версии WBO, одолев по очкам не имевшего на тот момент поражений поляка Кшиштофа Гловацкого.

Стоит отметить, что подарком судьбы для Усика стала всемирная боксерская Суперсерия, в рамках которой он смог собрать все титулы в своем весе – сначала отобрал пояс WBC у латвийца Майриса Бриедиса, а затем в июле 2018-го победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.

Любопытно, что на поединки того сезона Всемирной суперсерии, начиная с четвертьфинала, Усик выходил уже не под привычную песню "Ехали казаки" в исполнении группы "Тень солнца". Специально для крымского боксера Василий Жадан написал композицию "Братья", которая прозвучала и на "Олимпийском" в Москве.

БРИТАНСКИЙ КУРС. После защиты против британца Тони Беллью в Британии в 2018 году Усик принял решение перейти в супертяжелый вес и начал активно набирать массу. В успех крузера в королевской категории верили далеко не все. Но в новом дивизионе Александр сначала выиграл у Чазза Уизерспуна, потом – у опытного Дерека Чисоры, а затем сотворил сенсацию в бою с Энтони Джошуа.

25 сентября 2021 года в Лондоне непобедимый украинский "Джокер" отобрал чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO у британской звезды Джошуа, победив хозяина ринга по очкам. Поклонники Усика очень переживали, что на туманном Альбионе судьи не отдадут украинцу победу, но своим доминированием он не оставил им выбора.

После фирменного гопака на лондонском ринге новый чемпион супертяжелого веса повез в Украину бывшие пояса Владимира Кличко. А затем защитил их в реванше с Энтони. И вскоре крымчанин может переплюнуть легенду, ведь Владимиру так и не удалось заполучить титул WBC, а его нынешний обладатель Тайсон Фьюри готов предоставить Усику шанс подраться за абсолют 17 февраля.

К слову, Усик задумывается о том, чтобы завершить карьеру вскоре после поединка с Фьюри. Крымский боксер уже и почву для ухода на пенсию себе подготовил – выращивает голубику и подумывает приручить диких кабанов.

ТЕРОБОРОНА И МИЛЛИОНЫ ПОМОЩИ. На момент вторжения России в Украину Усик находился за границей по работе, что тут же породило новости о его побеге. Ведь из-за связи с УПЦ Московского патриархата и непростого вопроса "чей Крым" у боксера появилось немало "доброжелателей". Но так быстро, как это только было возможно без авиасообщения с Украиной, Александр вернулся домой и практически сразу вступил в ряды теробороны Киева.

К тому же крымский боксер на видео в социальных сетях не боялся называть вещи своими именами. Александр прямо говорил, что в Украине кровавая война, которую развязала Россия. Что женщины, старики и дети каждый день гибнут от "мирных" бомбардировок наших городов, полуразрушенных и покрытых пеплом.

Помимо своем личного присутствия в рядах территориальной обороны Усик не жалел денег для защитников Киевщины. "Мне позвонил Усик и сказал: "У меня две бригады, их нужно одеть. На тебя полагаюсь, с тебя вся логистика, с меня – финансы", – рассказал украинский футболист Роман Зозуля. И на протяжении двух лет боксер продолжает ездить на фронт и поддерживать защитников.

Боксер запустил лимитированную линию одежды с надписью "Руки прочь от Украины" на английском языке, все средства от продаж которой пошли на поддержку украинцев, которые находятся в опасности и нуждаются в неотложной помощи.

Огромные суммы Усик жертвует на восстановление Украины, в частности 13,8 миллиона гривен он перевел селу Мощун в Киевской области, которое пытались стереть с лица земли российские оккупанты. А год назад, в свой день рождения, боксер пожертвовал 8 миллионов на капитальный ремонт многоквартирного дома в Ирпене.

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