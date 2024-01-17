'Это выглядит ужасно'. Решение по бою Усик – Фьюри всполошило британских фанатов

Решение организаторов организаторов боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) создать для победителя новый пояс, вызвало бурную реакцию у британских фанатов. Как пишет The Sun, не всем болельщикам понравился внешний вид трофея.

Видео дня

Некоторые сравнили пояс с тем, который вручают рестлерам (WWE), а другие назвали его ужасным.

"Борцовская атмосфера", "Вибрация WWE", "Один возмутился: "Это выглядит ужасно. Похоже на что-то из UFC или WWE", – говорятся в комментариях.

Напомним, что непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!