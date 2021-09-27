Нам нужно любыми способами избежать боя Усик – Фьюри, – легендарный Рой Джонс

Легендарный боксер Рой Джонс-младший (66-9, 47 КО) заявил, что не хотел бы смотреть бой Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) из-за стиля, который проповедуют оба спортсмена. По словам американца, никто из них не обладает нокаутирующим ударом.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях считает, что таким "технарям", как Усик и Фьюри, нужно драться с "панчерами", которые могут завершить бой одним мощным ударом. По этой причине американский боксер предпочел бы посмотреть на поединок украинца против Деонтея Уайлдера.

"Бой Усика с победителем Уайлдер – Фьюри 3? Если это будет не Уайлдер, то я не хотел бы, чтобы этот поединок состоялся. Нам нужно любыми способами избежать противостояния украинца и Фьюри. Нам не нужен этот бой. Все, кто умеет бить, будут хорошими соперниками для Усика, поскольку Александр – не ударник, а техничный боксер. Та же самая ситуация и с Тайсоном, ему нужно драться с панчерами", – цитирует слова Джонса-младшего издание BadLeftHook.

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Напомним, что Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца четыре пояса: WBA, WBO, IBF и IBO. На последних секундах поединка у нашего соотечественника с большой долей вероятности украли нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фьюри, который владеет титулом по версии WBC, вскоре проведет третий бой против Уайлдера. Их второе противостояние закончилось нокаутом в исполнении Цыганского короля.