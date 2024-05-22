Во время трех последних боев чемпиона WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) состоялись три смерти знаковых личностей, поддерживающих вторжение в Украину. В то время, когда дрался Усик умерли дочка идеолога "русского мира" и "мозга Путина" Александра Дугина Дарья, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и президент Ирана Ибрагим Раиси.

20 августа Усик проводил свой бой-реванш с Энтони Джошуа. В этот же время в Подмосковье взорвали автомобиль Дарьи Дугиной.

27 августа Александр провел свой победный поединок с Даниелем Дюбуа. За 4 дня до этого бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области.

18 мая Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. На следующий ден Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета.

Как сообщал OBOZ.UA, момент, случившийся в 9-м раунде битвы между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри вызвал бурный ажиотаж в социальных сетях. Болельщики нашли схожесть нокдауна от украинца с картиной художника Джозефа Райта "Старик и смерть".

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