'Наглухо нокаутирует'. Назван боксер, который 'ударом поднимет Усика, как воздушного змея'

Отец и тренер британского чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) считает, что у Александра Усика (20-0, 13 КО) нет шансов против американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). В интервью интервью YouTube-каналу Stamina For Sale, Джон Фьюри считает, что Уайлдер самый опасный соперник, как для украинца, так и для британца Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

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"Я терпеть не могу Уайлдера. Но я должен сказать, что он наглухо нокаутирует остальных трёх или двух. Он нокаутирует. У них нет шансов. Он ударом поднимет Усика в воздух, как воздушного змея. Он сделает то же самое с Джошуа", – цитирует Фьюри-старшего Vringe.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уайлдер был накануне арестован в Лос-Анджелесе. Его обвиняют в скрытом хранении огнестрельного оружия.

Отметим, что несколько дней назад Джон Фьюри заявил о том, что Усик якобы никогда не хотел драться с его сыном, что и привело к срыву поединка 29 апреля. Также Фьюри-старший добавил, что Тайсон побьет Александра одной рукой.

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