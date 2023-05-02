Самого опасного соперника Усика арестовали в США

Бывший обладатель чемпионского пояса в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО), которого называют единственным, который способен победить Александра Усика, был арестован в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Американского боксера остановили в Голливуде около 1:15 ночи по местном времени после того, как сотрудники увидели, что окна в Rolls-Royce бойца незаконно тонированы, а его номерной знак скрыт.

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Во время остановки копы почувствовали запах горелой марихуаны, исходившего из салона, поэтому они обыскали машину. Источники TMZ утверждают, что правоохранители нашли "травку" и 9-миллиметровый пистолет, после чего 37-летний боец был отправлен в полицейский участок.

СМИ уточняют, что 2-метровый Уайлдер был спокойным и вел себя "дружелюбно" с полицейскими.

По информации TMZ, боксеру были предъявлены обвинения в хранении скрытого оружия. Он вышел из тюрьмы в 6:34 утра, отреагировав на это в Twitter лаконичным постом: "Я предпочитаю быть в безопасности, чем сожалеть. Конец".

Свой крайний бой Деонтей провел в октябре прошлого года, добыв эффектную победу на вечере бокса в Нью-Йорке (США). На арене Barclays Center в Бруклине американский боксер нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4, 20 КО) из Финляндии.

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