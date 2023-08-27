На форме Усика увидели эмблему российских радикалов, воюющих против Украины на Донбассе. Фотофакт

Эмблема на форме непобедимого украинского супертяжа Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою против Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) вызвала ажиотаж в соцсетях. На шортах крымчанина была нарисована хризма - монограмма, составленная из первых букв греческого слова "Христос" — "Помазанник". По краям монограммы были размещены греческие буквы "а" и "ω" – альфа и омега.

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На то, что Усик боксирует в форме якобы с символикой российских неонацистов, обратили внимание некоторые украинские Telegram-каналы.

В такой же экипировке Усик боксировал и против Джошуа.

Однако эта же эмблема, использовалась и православной организацией "Сорок сороков". Это российское общественное движение, позиционирующее себя как объединение для православных верующих с активной гражданской позицией.

Основателями являются приверженцы идей российского неонацизма композитор Андрей Кормухин (брат певицы Ольги Кормухиной) и спортсмен Владимир Носов.

С "Сорок сороков" в свое время тесно контактировал террорист Игорь Гиркин. После начала полномасштабного вторжения организация активно поставляет свое "православное воинство" в "армии" "Л/ДНР". В прошлом году в Telegram-канале организации был опубликован отчет о сборах на беспилотники для российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

По завершению встречи в команде Дюбуа заявили, что несогласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференций после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко.

Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

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