Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал МОК отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Inside the Games. По информации СМИ, окончательное решение будет принято на внеочередной сессии МОК, которая пройдет 22 июня в онлайн-формате.

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Исполнительный совет МОК пришел к выводу, что IBA не выполнила условия, поставленные перед ней, для отмены приостановки признания IBA.

В ответ IBA охарактеризовала рекомендацию исполкома МОК как "поистине отвратительную и чисто политическую". Российский президент IBA Умар Кремлев и заявил, что она "не отражает реальности ситуации, когда был достигнут исключительный прогресс в реформах и международно признанных стандартах надлежащего управления".

МОК считает, что бокс должен сохранить свое место в олимпийской программе Игр-2024. Бокс был исключен из Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Если этот вид спорта вернут на Олимпиады, то МОК не позволит IBA не организовать олимпийский турнир в Лос-Анджелесе в 2028 году.

В своем отчете МОК заявил, что у него нет другого выбора, кроме как приостановить признание IBA из-за серьезности ситуации.

"Несмотря на различные шансы, предоставленные IBA, включая дорожную карту с 2021 по 2023 год, для решения различных проблем с реальной и эффективной эволюцией, IBA не смог предоставить элементы, которые позволили бы отменить его приостановку", — говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, IBA отказалась выполнять требования Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который запретил проводить выборы президента ассоциации. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина Кремлев был переизбран на свой пост, после чего снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

После этого Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о своем выходе из состава Международной боксерской ассоциации (IBA).