'Молюсь за Украину': Ломаченко вызвал на бой бывший абсолютный чемпион мира

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) готов сразиться с украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 КО), который накануне спорно проиграл американцу Девину Хэйни (30-0, 15 КО). Представитель Австралии отметил, что его поединок против уроженца Белгород-Днестровского сможет собрать огромную аудиторию.

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Об этом Камбосос заявил в комментарии YouTube-каналу Fight Hub TV. Он выразил уверенность в том, что Хейни действительно был немного сильнее Ломаченко, а также особо подчеркнул свою поддержку Украины, которая продолжает противостоять российскому вторжению.

"Это был очень близкий бой. Очень хорошая работа от Хэйни. Ломаченко вернулся, как настоящий чемпион. Не думаю, что мы должны разрушать настолько хороший и техничный бой своими разговорами. У меня вышло 7-5 по раундам в пользу Хэйни. Он чемпион, но Ломаченко повел себя, как настоящий воин. Думаю, с его стороны он выиграл. Но раунды были очень близкими. Было очень сложно судить каждый раунд. Будущее Ломаченко? Я думаю, он может собрать большой стадион в Австралии и подраться с Камбососом. Но сначала давайте позволим ему вернуться в Украину. Я сильно молюсь за Украину!" – сказал австралийский боксер.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Позже были опубликованы полные судейские записки встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию. Во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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