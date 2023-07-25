'Молчите': Валуев, говоря об Исинбаевой, посоветовал заткнуться российским спортсменам, пригрозив им последствиями

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев выступил с пафосным обращением к российским спортсменам на фоне "идеологического противостояния" с Западом. Депутат Государственной думы призвал атлетов высказываться исключительно в поддержку страны-агрессорки, а при ином отношении к происходящему в мире просто молчать.

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Об этом Валуев заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ", комментируя высказывания легендарной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Ярый Z-патриот и фанат войны в Украине отметил, что россияне "всегда на Западе будут чужаками", а спортсмены должны понимать последствия осуждения агрессии РФ.

"Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны. Спортсмен может куда‑то колыхнуться в плане конъюнктуры, чтобы обеспечить свое будущее. Тем не менее если ты немного поколебался в другую сторону, не значит, что у тебя появилась индульгенция на визы и пребывание и таблетка от осуждения за границей. Потому что мы всегда, какие бы политические взгляды ни выражали, на Западе будем чужаками", – сказал Валуев.

Напомним, в марте 2022 года Елена Исинбаева переехала в Испанию, а позже заявила, что ее службу в армии РФ и офицерское звание можно считать номинальными. В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетики в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву.

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