Мем дня: в сети показали сходство Ломаченко с ликвидированным террористом ''ДНР'' Моторолой

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает возмущать украинцев своим поведением. Уроженец Белгород-Днестровского, известный своей поддержкой Украинской православной церкви Московского патриархата, не один раз воспроизводил нарративы кремлевской пропаганды и даже постил ролик, где прославляются "вежливые люди".

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В сети обнаружили внешнее сходство боксера с российским террористом Арсеном Павловым, известным как Моторола, который был ликвидирован в октябре 2016 года в Донецке. Боец Вооруженных сил Украины с позывным Bristol опубликовал забавный коллаж с изображением Ломаченко и Павлова, переделав известный мем "Питер Паркер надевает очки".

Наш соотечественник сравнил фото Василия со стоп-кадром из интервью Моторолы из документального фильма "Аэропорт Донецк", который в декабре 2015 года представила редакция издания "Настоящее время". Bristol продемонстрировал коллаж на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Ломаченко на Рождество 7 января спровоцировал новый скандал, поздравив православных с праздником на русском языке. Этим он вызвал настоящий экстаз о поклонников бокса из страны-агрессора и разгневал украинцев.

Перед этим, 3 января, Ломаченко был включен в список государственных предателей проектом "Чесно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безобасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" у спецслужб Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях бурно отреагировали на видео Василия Ломаченко с проповедью митрополита Лонгина, обвинив боксера в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором.

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука и обменять в Россию. Украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась назвал свою причину, таких поступков боксера.

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