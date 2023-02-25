Майк Тайсон предсказал, что случится в бою Усик – Фьюри, и кто победит

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон поделился своим мнением о возможном бое между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком (20-0, 13 КО). В интервью iD Boxing он заявил, что Фьюри победит Усика, но они оба должны драться чаще.

Видео дня

Тайсон также выразил уверенность в том, что чтобы выиграть бой, Усику необходимо сражаться, а не бегать. Украинскому бойцу не удастся победить Фьюри, если он будет пытаться удирать и боксировать весь вечер, потому что судьи не отдадут ему победу решением.

"Они [судьи - Ред.] не купятся на бегство. Александр не может бегать вечно. Тайсон зажмет его в углу и донесет свои удары", – сказал Железный Майк.

Американец высказал свою обеспокоенность относительно количества боев, проводимых боксерами в настоящее время. Он считает, что боксеры должны проводить 4-5 боев в год, в то время как некоторые проводят всего один или два.

Несмотря на свои опасения, Тайсон подтвердил свою заинтересованность в данном поединке, поскольку считает, что Фьюри и Усик – это два выдающихся боксера, которые хотят драться, а не бегать и удирать.

Ранее в своих заявлениях Майк открыто поддержал Тайсона Фьюри и выразил свои опасения относительно успехов украинца. Американская легенда считает, что наш соотечественник не сможет справиться с более габаритным и физически мощным соперником.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля стала известна официальная дата боя Усик – Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!