Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает Тайсона Фьюри фаворитом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Энтони Джошуа.

Как сообщает издание Boxing Scene, "Железный Майк" считает "Цыганского короля" неуловимым, поэтому сомневается в том, что "ЭйДжей" сможет попасть по своему сопернику. В доказательство своих слов он напомнил о поединке Фьюри и Деонтея Уайлдера, который закончился победой первого нокаутом.

"Мне очень нравится Джошуа, но Фьюри слишком неуловимый. Энтони по нему не попадет. Мы же пытаемся быть честными, не так ли? Может Джошуа и бьет сильнее, чем Деонтей Уайлдер, но он делает это медленнее. Если он не будет бить быстрее, то просто не сможет попасть по Тайсону. Это мое мнение. Если Фьюри удалось уйти от быстрых ударов Уайлдера, то Джошуа может быть еще сложнее", – заявил Тайсон.

Напомним, что британцы уже якобы подписали контракт на два боя в 2021 году, но дата и место проведения их противостояния остаются неизвестными.

Как сообщал OBOZREVATEL, показано, как невероятно изменился Фьюри перед боем с Джошуа.