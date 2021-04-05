Майк Тайсон дав прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі

Легендарний американський боксер Майк Тайсон вважає Тайсона Ф'юрі фаворитом у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Ентоні Джошуа.

Як повідомляє видання Boxing Scene, "Залізний Майк" вважає "Циганського короля" невловимим, тому сумнівається в тому, що "ЕйДжей" зможе влучити по своєму суперникові. Щоб довести свої слова, він нагадав про поєдинок Ф'юрі та Деонтея Уайлдера, який закінчився перемогою першого нокаутом.

"Мені дуже подобається Джошуа, але Ф'юрі занадто невловимий. Ентоні по ньому не влучить. Ми ж намагаємося бути чесними, чи не так? Може Джошуа й б'є сильніше, ніж Деонтей Уайлдер, але він робить це повільніше. Якщо він не буде бити швидше, то просто не зможе влучити по Тайсону. Це моя думка. Якщо Ф'юрі вдалося піти від швидких ударів Уайлдера, то Джошуа може бути ще складніше", – заявив Тайсон.

Нагадаємо, що британці вже нібито підписали контракт на два бої у 2021 році, але дата і місце проведення їхнього протистояння залишаються невідомими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, показано, як неймовірно змінився Ф'юрі перед боєм з Джошуа.