Лучший боксер мира не будет драться с Усиком

Знаменитый британский промоутер Эдди Хирн назвал потенциальных соперников абсолютного чемпиона в супересреднем весе и лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Сауля Канело Альвареса (57-1, 39 КО). В их числе нет украинца Александра Усика.

Несколько недель назад Хирн заявил, что Канело мог бы подраться с крымчанином, но это бы случилось в неком договорном промежуточном весе. Усик вряд ли б спустился в первый тяжелый вес, точно также как и Альварес не стал бы набирать массу под ничего не значащий с титульной точки зрения бой с украинцем.

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"Я думаю, что Альварес должен сделать в полутяжелом дивизионе то же самое, что сделал во втором среднем. Ему следует провести поединки с Дмитрием Биволом, Джо Смитом и Артуром Бетербиевым. По моему мнением, Канело это сделает за год", – сказал Хирн в интервью boxing247.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс оценил шансы Александра Усика и Сауля Альвареса в их гипотетическом бою.

Ранее Александр Усик, отвечая на вопрос о своем теоретическом поединке с Альваресом признался, что готов на эту битву, но при одном условии.

Крымчанин попробует спуститься в другой вес если ему оставят все пояса в супертяжах.

Напомним, что 7 ноября Альварес впервые в истории суперсреднего весе завоевал титул абсолютного чемпиона.

Обладатель поясов WBC, WBA и WBO в Лас-Вегасе досрочно победил владельца титула IBF Калеба Планта (21-1, 12 KO) из США.