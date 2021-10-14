Усика поставили на пятое место в авторитетном рейтинге. Ломаченко опустили

После боев в минувшие выходные многие специалисты бокса изменили мнение о расстановке сил среди бойцов. Авторитетный сайт ESPN опубликовал свои рейтинги, в которых произошли заметные изменения.

В самом важном – рейтинге вне зависимости от весовой категории – украинец Александр Усик после победы над Энтони Джошуа поднялся с девятого место сразу на пятое. А вот его друг Василий Ломаченко опустился с восьмой позиции на девятую.

Видео дня

Британец Тайсон Фьюри после того, как нокаутировал американца Деонтея Уайлдера, переместился с шестой строчки на четвертую. Во главе же табеля о рангах остался мексиканский средневес Сауль Альварес.

В тройке лучших также позиции сохранили непобедимые американец Теренс Кроуфорд и японец Наоя Иноуэ. Отметим, что чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес, откатился с пятого места на седьмое. В своей же категории Ломаченко идет сразу вслед за обидчиком – вторым. Среди супертяжей Усик уступает лишь Фьюри.

Списки составлялись по итогам голосования авторов американского ресурса из мира бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Джошуа гонорары в реванше поделят необычно. Пройдет он весной 2022 года.