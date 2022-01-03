'Фанаты отходят от Ломаченко': чемпион Северной Америки – о поведении Василия

Своим поведением после недавнего боя с Ричардом Комми экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко отпугивает от себя украинских поклонников бокса. Так считает чемпион Северной Америки во втором легчайшем весе (super bantam, до 55,2 кг) Олег Довгун.

Уроженец Львовщины негативно отозвался о поступке Ломы 11 декабря, когда он появился на ринге знаменитой арены "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке с флагом не Украины, а своего родного города Белгорода-Днестровского.

В интервью на YouTube-канале "Два боковых / Two Sides" Довгун по прозвищу Украинский питбуль скептически отнесся к нынешней популярности Василия среди фанатов.

Видео дня

"Может, он специально провоцирует болельщиков. Может, это троллинг с его стороны. Но этим он ничего хорошего не делает. Очень много украинских фанатов отходят от него и уже не любят его.

Ломаченко уже не может собрать полный "Мэдисон Сквер Гарден", куда на его бои приходило много украинцев, а когда-то собирал. После поединка с Комми он уже вообще не соберет никого. Конечно, хейтеры ходить будут, но так, как мексиканцы на Сауля Альвареса или филиппинцы на Мэнни Пакьяо, на него ходить не будут", – считает Олег.

27-летний Довгун, резиденцией которого значится Питтсбург, выиграл все 13 боев в профи (пять – досрочно).

Напомним, легендарный Владимир Кличко выразил недовольство поступком Василия. А теннисист Сергей Стаховский обвинил Ломаченко в нелюбви к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко отправил в Россию свои олимпийские медали, которые он добыл под флагом Украины.

В то же время Ломаченко засветился на новогоднем детском утреннике.