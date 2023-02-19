Ломаченко улетел из Украины, оставив послание своим фанам. Видео

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) улетел в США, чтобы готовиться к поединку против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни. Бой Ломаченко и Хэйни запланирован на 20 мая.

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В Америке наш соотечественник, Instagram которого забанен в Украине, оставил короткое послание своим поклонникам.

"Я хочу сказать большое спасибо тем, кто поддерживает меня в течение моей боксёрской карьеры, в течение моей любительской карьеры. Это очень-очень важно для нас. И продолжайте следить", – заявил Ломаченко в интервью Youtube-каналу ESNEWS, перевод которого приводит издание Vringe.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры опубликовали первые коэффициенты на битву между поединок между абсолютным чемпионом и украинским претендентом. По мнению аналитиков, Хэйни является абсолютным фаворитом.

Отметим, что 17 февраля Ломаченко исполнилось 35 лет. Профильные ресурсы поздравили Василия с днем рождения, однако украинские поклонники бокса в комментариях устроили ему настоящую обструкцию.

Соотечественники напомнили боксеру о его неоднозначной позиции относительно военной агрессии России и поддержке церкви Московского патриархата.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" спецслужб Украины.

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