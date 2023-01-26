Панамская букмекерская контора, работающая с 1991 года и ориентированная на рынок Северной и Южной Америки, опубликовал первые коэффициенты на поединок между обладателем титулов WBC, WBA, IBF и WBO Дэвином Хэйни (29-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). До этого букмекеры не давали своих прогнозов на результат боя.

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По мнению аналитиков фаворитом в этом противостоянии является действующий абсолютный чемпион. На победу 24-летнего американца принимаются ставки с показателем 1,38 (-260 или 5/13). Успех украинца оценивается индексом 3 (200 или 2/1).

Также в прогнозе указана дата предстоящего противостояния - 20 мая.

Напомним, что недавно Хэйни унизительно высказался о Василии. Непобедимый американец заявил, что уровень нашего соотечественника очень сильно переоценен.

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