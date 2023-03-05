Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который в США готовится к поединку против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни, посетил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 285 в Лас-Вегасе. В главном бое вечера Джон Джонс в 1-м раунде победил Сирила Гана, став новым чемпионом.

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Перед началом шоу Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. Момент, на котором Ломаченко в обнимку позирует с 31-летним уроженцем Махачкалы, случайно попал на задний план видео корреспондентов UFC.

Те снимали на трибунах звезд единоборств и бокса, пришедших посмотреть соревнование.

Также Ломаченко вместе со своим промоутером Эгисом Климасом попали в кадр по завершению поединка Джонс - Гана. Было видно, что украинский боксер очень разочарован увиденным.

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