Ломаченко пришел на встречу с украинцами в Австралии в футболке с голубем мира. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) продолжает подготовку к поединку против Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Боксер из Белгорода-Днестровского провел открытую тренировку, а также встретился с представителями украинской диаспоры в Австралии.

Соответствующие фото были опубликованы на странице компании NunanBoy Promotions в социальной сети Instagram. На фото видно, что Ломаченко в Перте пришли поддержать немало украинцев. Они пришли на встречу с экс-чемпионом с национальной символикой, а некоторые из них были в вышиванках.

Сам боксер после работы в ринге надел футболку с изображением белого голубя – символа мира, снимок с которым он публиковал сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом, напомним, за все эти два года Ломаченко так и не назвал РФ агрессором.

Напомним, бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая. На минувшей неделе стало известно, что в Украине отказались транслировать поединок. Болельщикам рассказали, где смотреть бой в этом случае.

Ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за нападения России на Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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