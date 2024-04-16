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"При всем уважении": Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
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'При всем уважении': Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) пообещал разобраться с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и окончательно положить конец карьере украинца. 30-летний австралиец выразил уважение сопернику, однако отметил, что в ринге оба соперника будут стремиться к победе.

Об этом Камбосос заявил в интервью Sky Sports. По словам боксера, который будет хозяином ринга во время боя с Ломаченко в Перте 12 мая, проигравший в поединке фактически поставит крест на своих шансах еще раз побороться за все чемпионские титулы дивизиона.

"При всем уважении": Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру
"При всем уважении": Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру

"Этот парень был трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал Олимпийские игры. Поэтому мы его уважаем. Но мы также знаем, на что способны сами. Я искренне верю, что это будет незабываемый бой. Но при всем уважении 12 мая оно улетучится, и я собираюсь отбить ему голову. И я уверен, что он выйдет с тем же желанием. Одна карьера продолжится и вернется к номеру один в мире в легком весе. А другой парень, к сожалению, не сможет подобраться туда, куда бы он хотел", – сказал Камбосос.

"При всем уважении": Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

"При всем уважении": Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру
"При всем уважении": Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов.

"При всем уважении": Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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