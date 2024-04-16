'При всем уважении': Камбосос пообещал отбить Ломаченко голову и завершить его карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) пообещал разобраться с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и окончательно положить конец карьере украинца. 30-летний австралиец выразил уважение сопернику, однако отметил, что в ринге оба соперника будут стремиться к победе.

Об этом Камбосос заявил в интервью Sky Sports. По словам боксера, который будет хозяином ринга во время боя с Ломаченко в Перте 12 мая, проигравший в поединке фактически поставит крест на своих шансах еще раз побороться за все чемпионские титулы дивизиона.

"Этот парень был трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал Олимпийские игры. Поэтому мы его уважаем. Но мы также знаем, на что способны сами. Я искренне верю, что это будет незабываемый бой. Но при всем уважении 12 мая оно улетучится, и я собираюсь отбить ему голову. И я уверен, что он выйдет с тем же желанием. Одна карьера продолжится и вернется к номеру один в мире в легком весе. А другой парень, к сожалению, не сможет подобраться туда, куда бы он хотел", – сказал Камбосос.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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