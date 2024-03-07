'Не политики или солдаты': Камбосос готовится к бою с Ломаченко вместе с россиянином, который поддерживает войну

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) продолжает подготовку к поединку против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). При этом австралийцу помогают тренироваться перед боем с украинцем российские боксеры и, в частности, Артур Субханкулов (5-0, 3 КО).

Соответствующее фото сам Камбосос разместил на своей странице в социальной сети Instagram. При этом Субханкулов является действующим сотрудником министерства внутренних дел России, а также внесен Министерством молодежи и спорта Украины в список спортсменов, которые поддерживают войну.

Украинские любители бокса указали Камбососу на этот факт. Однако австралиец не увидел ничего странного в своем поступке. "Мира всем. Мы спортсмены, а не политики или солдаты. Да храни всех Господь", – написал он.

Отметим, что в марте 2022 года австралийский боксер поддержал Украину и самого Василия из-за отказа от очного поединка после начала полномасштабного вторжения Россия. "Василий Ломаченко, я уважаю твое решение, полностью его понимаю и молюсь за тебя и твою страну Украину. Пожалуйста, береги себя.", – писал тогда Джордж.

Напомним, бой Камбосос – Ломаченко состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону будет стоять вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF), которым украинец никогда не владел.

Как сообщал OBOZ.UA, Василия Ломаченко исключили из нескольких мировых рейтингов после того, как стало известно о его бое с Джорджем Камбососом.

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