Российский боксер Имам Хатаев (6-0, 6 КО) выступит в андеркарте шоу 12 мая в австралийском Перте, главным событием которого станет чемпионский бой между Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО). 29-летний представитель Чечни подерется с латвийцем Ричардсом Болотниксом (20-7-1, 8 KO) в рамках полутяжелого веса.

Хатаев становился бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио. С завоеванной медалью его тогда поздравлял так называемый глава республики Рамзан Кадыров, с которым Имам неоднократно появлялся на публике. Начав профессиональную карьеру на ринге в Грозном, россиянин после полномасштабного вторжения РФ в Украину стыдливо прячется за флагом Австралии.

Три своих последних поединка Хатаев провел в Канаде, выступая, в том числе, в шоу с участием "брата Кадырова" Артура Бетербиева (20-0, 20 КО). Все свои поединке Имам завершил в ранних раундах, а самым поздним стал успех в третьей трехминутке.

Интересно, что Хатаев удалил свою страницу в социальной сети Instagram, а его профиль в подконтрольном Кремлю "Вконтакте" закрыт от сторонних пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA, Василия Ломаченко исключили из нескольких мировых рейтингов после того, как стало известно о его бое с Джорджем Камбососом.

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