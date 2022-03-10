Ломаченко после двух недель войны с Россией попросил "помиловать нас грешных"

Бывший чемпион мира в по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко, в тот день, когда самолеты российских оккупантов бомбили роддом в Мариуполе, разместил у себя в Instagram проповедь. На видео батюшка рассказывает случай с молодым иеродиаконом Николаем (Сахаровым) – священнослужителем Константинопольской православной церкви, схиархимандритом, учеником и биографом Силуана Афонского.

Подписал Ломаченко этот пост фразой "Помилуй нас грешных".

"Я недавно сестрам приводил пример, когда молодой отец Николай в Первую мировую пытался понять скорбь, через самого себя, у него возникал протест к Богу. Недоумение. "Господи, столько страданий, а где же ты?" И в самый момент вот этого искушения, ему явился Христос висящий на кресте. Иисус задал вопрос: "Разве ты за них распялся? Ведь ты даже не на фронте. Ты страдаешь лишь эмоционально", – рассказал на видео священник.

Видео дня

Как сообщал о, двукратный победитель Олимпийских игр, и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко записался в территориальную оборону.

23 февраля, за день до наступления Великой отечественной войны в Украине Василий Ломаченко вместе с Александром Усиком улетели по церковным делам в Грецию.

Лома и Усик никак не отреагировали на усиление агрессии со стороны России в последнее время и признание ею "Л/ДНР".

О пребывании на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" на матче "Челси" с французским "Лиллем" Усик рассказал в Instagram. Чемпион мира в супертяжелом весе показал необычный билет.

Вместе с Усиком на игре побывали некоторые члены его команды, в том числе менеджер Эгис Климас.

Василий на своей странице в Instagram показал фотографию из Греции. 34-летний боксер наведался в российский монастырь на Святой горе Афон.

24 февраля в первый день войны, Лома выложил фотографию ладоней, раскрашенных в цвета России и Украины, которые вместе превращаются в белого голубя мира.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі obozrevatel. Не ведіться на фейки!